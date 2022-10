Wolff hoopt op geduld bij Russell: "Hij zal races gaan winnen"

George Russell is bezig met een sterk eerste seizoen in dienst van Mercedes. De Britse coureur presteert heel consistent en eindigt vrijwel elke Grand Prix in de top vijf. Alleen in Singapore afgelopen weekend en in Silverstone kreeg hij dat niet voor elkaar. Een zege blijft vooralsnog uit maar volgens Toto Wolff zal dat niet lang meer duren.

Toen Russell dit seizoen voor het eerst aan de start verscheen als fulltime-coureur van Mercedes waren de verwachtingen hoog gespannen. De Duitse regerend constructeurskampioen is echter bezig met een enorm tegenvallend seizoen en men moet veel snelheid toegeven op Ferrari en Red Bull Racing. Russell moet dan ook nog eventjes wachten op zijn eerste zege, desalniettemin maakt hij veel indruk.

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is onder de indruk van de prestaties van zijn zeer getalenteerde Britse coureur. In gesprek met Channel 4 deelt Wolff een aantal lovende woorden uit: "Hij hoopte natuurlijk dat hij in een Mercedes races kon winnen en dat hij kon vechten voor titels. Maar hij heeft nu in ieder geval de stap naar het middenveld gezet! De tijd dat hij gaat strijden voor de titels gaat komen. Hij zal races gaan winnen, hij zal vechten voor het kampioenschap. Ik weet zeker dat hij dat in zich heeft."