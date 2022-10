'Red Bull moet miljoenen betalen als straf voor overschrijden budgetplafond'

Red Bull lijkt te ontsnappen aan een 'draconische' straf te midden van het budgetplafondschandaal. Hoewel de FIA ​​volgens de planning pas woensdag haar conformiteitscertificaten afgeeft, gingen er afgelopen weekend geruchten in de paddock van Singapore over een overschrijding van het budgetplafond tot wel 10 miljoen Euro.

Voormalig Mercedes-motorsportbaas Norbert Haug zei tegen motorsport-total.com: "We moeten wachten tot de resultaten worden gepubliceerd, maar als kan worden bewezen dat ze de limiet hebben overschreden, moeten de maatregelen draconisch zijn. Het budgetplafond is één van de belangrijkste aspecten van de hele Formule 1-voorschriften. Als het niet wordt nageleefd, doet al het andere er helemaal niet toe."

Haugs mening wordt door velen in de paddock gedeeld, maar de geruchten over een overschrijding van 10 miljoen moeten nog worden bevestigd.

Beperkt gebruik windtunnel

Bronnen melden dat Red Bull verschillende problemen van de FIA ​​met de boekhouding van het team heeft kunnen wegredeneren, waardoor het onder de drempel van 5 procent kwam voor een kleine overtreding. Diezelfde bronnen geloven dat een boete van 7,5 miljoen voor zowel Red Bull Racing als Aston Martin op het spel staat, evenals beperkingen voor het gebruik van windtunnels.

Een andere bron denkt dat een aftrek van 50 constructeurspunten mogelijk is, maar dat zou geen invloed hebben op de uitkomst van de kampioenschappen in 2021 of 2022. Williams-teambaas Jost Capito zei tegen RTL vertrouwt in zijn collega Christian Horner: "Horner zei dat wat Red Bull in maart aan de FIA ​​gaf, allemaal correct was en binnen de kostenlimiet viel. Ik heb geen reden om hem niet te geloven."

Capito voegde eraan toe dat geruchten over een grote overtreding van Red Bull alleen speculatie is, omdat er nog steeds geen echt bewijs is. Ferrari-baas Mattia Binotto houdt echter vol dat zelfs als Red Bull's overschrijding slechts een 'kleine' 5 miljoen was, dat nog steeds een groot probleem zou zijn.

"Vier miljoen? Dat is ons volledige ontwikkelingsbudget voor één seizoen. Het zijn 70 technici en ingenieurs die ik kan betalen om betere oplossingen te vinden. Daar haal je een halve seconde per ronde uit. Dit concurrentievoordeel heeft ook effect in de volgende seizoenen. En het is een belangrijk punt, want het draait allemaal om geloofwaardigheid", aldus Binotto.