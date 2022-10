Wolff wil nieuw 5-jarig Mercedes-contract voor Hamilton

Lewis Hamilton kan zijn Mercedes-stoeltje de komende vijf jaar behouden, aldus teambaas Toto Wolff. Na het zeer controversiële titelverlies van de zevenvoudig wereldkampioen in 2021 en zijn worsteling met de 2022-auto van Mercedes, vragen sommigen zich af of de 37-jarige Hamilton met pensioen wil gaan.

De Britse coureur heeft een contract tot het einde van volgende seizoen en Wolff zegt dat de contractbesprekingen over 2024 al zijn begonnen. In gesprek met Channel 4 zei de Oostenrijkse teambaas: "Vorige week gingen we zitten en hij zegt: 'Kijk, ik heb nog vijf jaar te gaan - hoe zie je dat?' We zijn volledig transparant met elkaar."

Wolff's reactie op Hamilton was dat hij denkt dat hij meer dan in staat is om Fernando Alonso te evenaren en tot ver na zijn 40e verjaardag te racen. "Is hij nu dezelfde Fernando die hij was toen hij 25 was? Ik weet het niet, maar hij is nog steeds erg competitief. Met de manier waarop Lewis zijn leven leidt, met de volledige focus op zijn Formule 1-races, denk ik dat hij het behoorlijk lang door kan gaan", zei Wolff.

Tegelijkertijd denkt Wolff dat Hamilton zal kunnen herkennen wanneer hij het werk niet meer aankan of minder leuk begint te vinden: "Lewis zal de eerste zijn die zegt: 'Ik kan dit niet meer doen omdat ik het gevoel heb dat ik niet het juiste reactievermogen meer heb.' Ik twijfel er dus niet aan dat wat we ook eens zijn over een contractverlenging - wat gaat gebeuren - dat we allebei altijd heel open zullen bespreken wat de toekomst in petto heeft."