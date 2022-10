'Porsche zet Formule 1 uit het hoofd na mislukken Red Bull-deal'

Porsche wordt al geruime tijd in verband gebracht met een stap naar de Formule 1 in 2026. De Duitse autofabrikant heeft verregaande interesse in de nieuwe motorreglementen. Porsche voerde gesprekken met Red Bull Racing maar die liepen stuk. Het lijkt erop dat Porsche de Formule 1 uit het hoofd heeft gezet.

Porsche was al zeer vroeg geïnteresseerd in deelname aan de Formule 1 vanaf 2026. Porsche en Red Bull maakten er geen geheim van dat ze spraken over een mogelijke samenwerking vanaf 2026. Porsche eiste echter teveel waardoor men er bij Red Bull geen heil meer in zag. Vorige maand maakten beide partijen bekend dat de gesprekken waren stukgelopen en dat Porsche nog wel interesse had in de Formule 1.

Maar inmiddels lijkt het erop dat Porsche de koningsklasse van de autosport uit het hoofd heeft gezet. Volgens het Duitse RTL ziet Porsche namelijk af van deelname. Het medium meldt dat Porsche direct vanaf het begin wil meedoen om de zeges en dat men dit niet mogelijk acht met een andere partner dan Red Bull. Het lijkt er dus op dat Audi de enige nieuwkomer zal zijn in 2026. Andere geïnteresseerden zijn nog niet naar voren gestapt.