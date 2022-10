Horner begrijpt beslissingstijd stewards niet: "Deze keer was het een non-issue"

Sergio Perez schreef gisteren de spectaculaire Grand Prix van Singapore op zijn naam. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed een dijk van een race maar moest na afloop wel eventjes vrezen voor zijn zege. De stewards onderzochten namelijk twee overtredingen van Perez achter de Safety Car. Hij ontliep echter een straf.

Perez zou zich niet hebben gehouden aan de regels omtrent het afstand houden ten opzichte van de Safety Car. Voor de eerste overtreding kreeg Perez een reprimande en voor de tweede overtreding kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Hij behield echter zijn zege omdat hij finishte met een voorsprong van ruim 7,5 seconden op nummer twee Charles Leclerc.

Non-issue

Red Bull-teambaas Christian Horner baalde van het feit dat de beslissingen van de stewards zo lang om zich lieten wachten. Tegenover de internationale media sprak Horner zich uit: "Hoe vaak hebben we al niet te maken gehad met een ronde achter de Safety Car. Hoeveel precedenten zijn er nou eigenlijk? Deze keer was het voor ons echt een non-issue. De stewards hebben het tijd genomen. Uiteindelijk zijn ze wel tot de juiste beslissing gekomen. Het zijn enorm zonde zijn als Checo zijn overwinning hierdoor kwijt was geraakt."

Wereldklasse

Desalniettemin is Horner wel opgelucht met de uitspraak van de stewards. De Britse teambaas van Red Bull zag namelijk dat zijn Mexicaanse coureur een enorm sterke Grand Prix reed in de straten van Singapore: "Het was echt wereldklasse van hem. Het was een van zijn beste races ooit! Hij bleef echt strijden en er kwam van alles op hem af. Toch wist hij hier te overwinnen."