Zo wordt Max Verstappen wereldkampioen in Japan

Max Verstappen kon afgelopen weekend in theorie wereldkampioen worden. De Nederlander greep in Singapore zijn eerste kans echter niet. Aankomend weekend kan Verstappen wederom wereldkampioen worden in Japan. De Red Bull Racing-coureur moet daar wederom letten op zijn rivalen Charles Leclerc en Sergio Perez.

Verstappen staat momenteel op 341 punten, zijn rivalen Leclerc en Perez staan respectievelijk op 237 en 235 punten. Om wereldkampioen te worden in Japan moet de Nederlandse Red Bull-coureur 112 punten voorsprong hebben op zijn twee rivalen. Om dat aantal te bereiken zijn er, net als in Singapore, weer meerdere scenario's mogelijk. Een zege is nodig voor het simpelste scenario.

Snelste ronde

Als Verstappen aankomende zondag de Japanse Grand Prix wint én de snelste ronde rijdt, dan is hij zeker van de wereldtitel. Als Verstappen wint zonder de snelste ronde, dan moet Leclerc derde of lager finishen en Perez moet dan tweede of lager worden. Bij een tweede plaats wordt het voor Verstappen weer wat lastiger. Als hij tweede wordt met de snelste ronde moet Leclerc vijfde of lager finishen en moet Perez vierde of lager worden. Zonder de snelste ronde wordt het allemaal weer wat ingewikkelder.

Zevende

Zodra Verstappen tweede wordt zonder snelste ronde moet Leclerc vijfde worden zonder de snelste ronde of moet hij als zesde finishen. Perez moet dan bijvoorbeeld vierde worden zonder snelste ronde. Verstappen kan in Japan geen wereldkampioen worden als hij lager finisht dan zevende. Het is dus in theorie mogelijk dat Verstappen wereldkampioen kan worden als hij als zesde over de lijn komt.