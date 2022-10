Start Grand Prix Singapore uitgesteld vanwege hevig regen

Het regent momenteel zeer hard in Singapore. De neerslag is zelfs zo heftig dat de race naar alle waarschijnlijkheid veel later gaat starten. De startprocedure voorafgaand de race is dan ook uitgesteld, zo meldt onder andere Viaplay. De FIA komt met updates om iedereen op de hoogte te houden van de starttijd.

Tijdens de build-up voorafgaand de Grand Prix was er al een zeer donkere regenwolk te zien boven de stad. Daarna begon het al snel te regenen boven het circuit. De hoeveelheid water die uit de lucht kwam was enorm, de start werd dan ook uitgesteld door de hevige neerslag. Delen van het circuit zouden onder water staan.