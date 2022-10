Teambaas Haas over transfervrije Ricciardo: ''Ik wacht niet op zijn antwoord''

Wie de teamgenoot wordt van Kevin Magnussen bij Haas vanaf 2023 blijft een raadsel. Daniel Ricciardo is een van de interessantste kandidaten op de markt, maar Haas-teambaas Guenther Steiner geeft wel aan dat de Amerikaanse renstal niet blijft wachten op het besluit van de goedlachse Australiër over zijn toekomst.

"Ik wil niet voor Daniel spreken", zei hij tegen Sky Sports. “Ik denk dat hij afweegt wat hij wil doen. Dat is mijn grootste ding, hij moet afwegen wat hij wil doen. Als hij besluit om zich bij een team aan de achterkant van de grid aan te sluiten, betekent dat niet dat hij niet verder op de grid kan komen en ik weet zeker dat hij niet negatief bedoelde wat hij zei.''

Ricciardo gaf eerder aan in Singapore dat zijn management in gesprek is met meerdere teams om erachter te komen wat de beste keus is. De voormalig coureur van Red Bull heeft nog steeds ambities om voor de prijzen te vechten en zal niet een stoeltje nemen om alleen te kunnen racen om het racen.

"Hij moet erachter komen wat hij wil doen in het leven, en dat zal hem tijd kosten, want dit is een grote beslissing voor zijn carrière en ik weet zeker dat hij heel zorgvuldig neemt wat hij wil doen'', vervolgt de populaire teamchef uit Italië. "Ik wacht niet tot hij antwoordt wat hij wil doen, om dat duidelijk te maken. Als hij eenmaal heeft besloten wat hij wil doen, zal hij het iedereen laten weten, maar ik weet het niet en ik denk dat hij het op dit moment ook niet weet'', sloot Steiner af.

De kans bestaat ook dat huidig Haas-coureur Mick Schumacher mag blijven. Volgens de teambaas is de kans 50-50 dat dit gebeurt.