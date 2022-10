Video: Handtekeningjager fopt Leclerc

De heren coureurs zijn inmiddels wel gewend aan het zetten van een handtekening of het poseren voor selfies. Ook in de paddock in Singapore lopen er weer genoeg fans, handtekeningjagers en fotomakers rond. Ook Charles Leclerc werd in Singapore geconfronteerd met een nogal enthousiaste fan.

De man, gehuld in Red Bull-shirt, ziet Leclerc langs lopen en zet het meteen op een rennen. Gewapend met een petje en een dikke stift vraagt de man Leclerc om een handtekening. De Ferrari-coureur zegt beleeft toe en zet zijn krabbel op het petje. Als hij zich omdraait is de fan echter verdwenen.