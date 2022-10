Russell baalt na problemen in kwalificatie: "Had veel onderstuur"

De kwalificatie in Singapore verliep zeer spectaculair. Veel coureurs vochten mee voor de pole position maar een aantal topcoureurs vonden al snel hun waterloo. Een van de verliezers van de zaterdag was George Russell. De Britse Mercedes-coureur kwam niet verder dan de elfde plaats.

Na afloop van de kwalificatie bleek dat Russell de nodige problemen had met zijn Mercedes. De Brit is niet bepaald bezig met een foutloos weekend en dat lag niet geheel aan hem. Russell viel af in het tweede kwalificatiegedeelte en mocht daardoor vanuit de pitlane toekijken hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton de derde tijd noteerde in de kwalificatie.

Remmen

Russell toonde zich na afloop van de sessie dan ook zeer teleurgesteld. De Brit had op meer gehoopt maar kampte met problemen. Hij deelde deze problemen met Sky Sports: "Ik had moeite met iets met de remmen en de motor. Het duwde mij de de bochten in en het voelde als ik gas aan het geven was als ik de bochten in ging. Dat was niet het geval. Dat gevoel pushte mij overal heen."

Onderstuur

De tegenvallende kwalificatie zorgde voor de nodige frustratie bij Russell. De Britse Mercedes-coureur liet weten dat er wel het een en ander te zien was op de data: "Ik remde aan voor de bochten en ik had het gevoel dat iets mij de bocht induwde aan de achterkant. Ik kon geen enkele bocht goed inkomen. Ik had heel veel onderstuur. Ik denk niet dat we het heel veel beter konden doen in Q3 door dit probleem."