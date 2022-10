Wolff rekent zich niet rijk: "Voorzichtig zijn met onze verwachtingen"

Het team van Mercedes kende een kwalificatie met wisselende resultaten in Singapore. Lewis Hamilton vocht mee voor de pole position en kwalificeerde zich uiteindelijk als derde. Hamiltons teamgenoot George Russell had de nodige problemen en hij kwam zelfs niet door Q2 heen. Toto Wolff tempert de verwachtingen dan ook lichtelijk.

Mercedes reisde vol goede moed af naar Singapore. Volgens de simulaties zou het stratencircuit onder het kunstlicht goed passen bij de wagen van de Duitse renstal. Dit bleek te kloppen want Hamilton deed vrijwel de gehele sessie mee om de pole in de kwalificatie. Zijn teamgenoot viel vroegtijdig af en dat zorgde voor veel teleurstelling.

Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff had graag gezien dat allebei zijn coureurs zouden meestrijden voor de pole in de straten van Singapore. Na afloop besprak Wolff de tegenvallende kwalificatie van Russell met Sky Sports: "Het is jammer dat we een probleem hadden dat terugkeerde in de kwalificatie. Het was iets met de koppel. Je denkt dat je vol gas geeft en dat je door pusht. Toen hadden de remmen problemen. Hij had dus niet het juiste materiaal vandaag."

Ambitie

Hamilton kende daarentegen wel een goede dag en de Britse zevenvoudig wereldkampioen start morgen vanaf de tweede startrij. Dat stemt Wolff dan weer wel tevreden: "We hebben de ambitie om te winnen maar we moeten voorzichtig zijn met onze verwachtingen. Met deze kwalificatie hoopten we op pole maar we waren daar nog niet en dat was jammer. We hebben een stap in de juiste directie gezet en hopelijk kunnen we morgen vechten voor de zege."