Hamilton tempert verwachtingen: "Liggen ruim een seconde achter"

Lewis Hamilton en Mercedes kenden een positieve vrijdag op het circuit van Singapore. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verraste zichzelf en de rest van de wereld met de snelste tijd in de eerste vrije training. In de tweede training noteerde Hamilton de vijfde tijd. De Brit is dan ook nog niet zeker van zijn zaakjes.

Hamilton had in heel 2022 nog geen enkele sessie afgesloten als de snelste coureur. In de eerste training in Singapore deed hij dit wel en leek hij daarmee te bevestigen dat Mercedes meedoet om de prijzen in de stadsstaat. Hamilton zelf bleek iets minder vertrouwen te hebben. In de tweede training ging het ook lang niet zo slecht en was hij met zijn vijfde tijd slechts 0,595 seconden langzamer dan de snelste tijd van Carlos Sainz.

Na afloop van de twee vrije trainingen verscheen Hamilton bij de internationale media om terug te blikken op de vrijdag. Tegenover Autosport spreekt hij zich uit: "Het begon best goed maar het was niet best in de tweede sessie. Het was dus zoals in elk ander weekend. De auto is zoals hij is, hij stuitert alle kanten op. Ik heb niet het gevoel dat we ver achter liggen dit weekend. We liggen denk ik wel nog een ruime seconde achter. We moeten dus blijven doorwerken."