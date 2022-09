Russell eert hoofdsponsor Petronas met speciale helm

Het team van Mercedes kondigde eerder deze week groot nieuws aan. Aan de vooravond van de Grand Prix van Singapore maakte de Duitse renstal namelijk bekend dat ze een nieuw contract hebben getekend met hun hoofdsponsor Petronas. Aankomend weekend zal George Russell de sponsor uit Maleisië dan ook uren.

Russell rijdt dit weekend namelijk rond met een aangepast helmontwerp. De Brit heeft zijn gebruikelijke kleuren in Singapore ingewisseld voor de kleuren van Petronas. Dat betekent dus dat de helm van Russell dit weekend te herkennen zal zijn aan de blauwgroene kleur die tevens op de flanken van zijn Mercedes-bolide te zien is.

That @PETRONAS green though. 💚@GeorgeRussell63 will be rocking a special edition lid at the #SingaporeGP! 🙌 pic.twitter.com/x8RDf8TviG