Helmut Marko drukt de pret: "Niet waarschijnlijk dat Max dit weekend kampioen wordt"

Helmut Marko zegt dat Red Bull dit weekend niet naar Singapore is afgereisd met dozen waarin t-shirts zitten met de tekst 'Max Verstappen - wereldkampioen'. De Oostenrijker tempert de verwachtingen en is van mening dat het tweede kampioenschap van de Nederlander, dit weekend, te vroeg komt.

"Nee, daar kunnen we nog niet op rekenen. Max zou moeten winnen en Leclerc zou ver achter hem moeten finishen. Dat is niet waarschijnlijk", zei de 79-jarige Oostenrijker. Marko vertelde de krant Osterreich dat hij eigenlijk gelukkiger zou zijn als Verstappen een week later in Japan zijn tweede wereldtitel zou pakken: "Dat is waarschijnlijker, en dan zal onze motorpartner Honda blij zijn."

Marko zei ook tegen de Oostenrijkse omroep ORF: "Maar over het algemeen kunnen we er nu van uitgaan dat Max wereldkampioen wordt. Het is alleen een kwestie van wanneer. Vergeleken met vorig jaar is het een ontzettend prettig gevoel. Max zei ook dat hij geen herhaling van de laatste zes tot acht races tegen Lewis Hamilton had gewild zoals in 2021."

Koe bij de hoorns gepakt

Aanvankelijk leek het er echter op dat de strijd van dit jaar tussen Verstappen en Ferrari's Charles Leclerc tot een einde zou komen. Marko zag een lastige opgave: "Na drie races stonden we 46 punten achter. Dat kwam vooral door de te zware auto. Onze eerste storing werd veroorzaakt door een gewichtsbesparende maatregel, en de tweede was door het overtollige gewicht de auto in eerste instantie over de vooras geduwd werd. Vervolgens introduceerden we achtereenvolgens een aantal updates om het gewicht van de auto naar beneden te brengen - ongeveer twee of drie kilo per race. Dat was een gedurfd ontwikkelingsprogramma."

Sommige insiders denken dat de ontwikkelingsrichting van de 2022-auto de reden is dat Verstappen's teamgenoot Sergio Perez nu moeite heeft om bij te blijven. Marko legt uit: "De verbeteringen hadden voornamelijk betrekking op de voorkant van de auto. Max heeft een auto nodig die echt aan de voorkant bijt. Wat er aan de achterkant gebeurt, interesseert hem niet erg. Dus onze auto werd steeds beter terwijl Ferrari te maken had met technische problemen en rijdersfouten, en na verloop van tijd is het tekort een comfortabele voorsprong voor ons geworden."

Verstappen wordt morgen 25 jaar en staat tot 2028 onder contract bij Red Bull, wat het vooruitzicht van een zeer lange periode van dominantie voor de Nederlander inhoudt. Sommigen denken zelfs dat hij Lewis Hamilton zou kunnen verslaan met het absolute record van acht kampioenschappen. Toen hem daarnaar werd gevraagd, drong Marko aan: "Een seizoen als dit kan nauwelijks worden herhaald. Als Mercedes volgend jaar een competitieve auto brengt, wordt het weer veel moeilijker."