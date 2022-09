Marko prijst Verstappen: "Hij is bijna een soort bandenfluisteraar"

Max Verstappen is momenteel bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Nederlander is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel maar maakt al veel langer indruk bij het team van Red Bull Racing. Verstappen kwam al op jonge leeftijd terecht bij de Oostenrijkse renstal en volgens Helmut Marko heeft hij in de tussentijd veel progressie geboekt.

Verstappen begon zijn Red Bull-avontuur in 2016 direct met een zege in de Spaanse Grand Prix. In de jaren daarna is de Nederlander enorm gegroeid, op en naast de baan. De rijstijl en de agressiviteit van Verstappen zijn in de loop van de jaren veranderd. Men beweert tevens dat Verstappen rustiger is geworden na het behalen van zijn eerste wereldtitel.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm onder de indruk van de groei van de Nederlandse coureur. De Oostenrijks adviseur legt het uit in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Hij rijdt nu sneller met minder risico en hij rijdt met minder bandenslijtage. Max is bijna een soort bandenfluisteraar geworden. Vroeger, als er iets niet lukte op de vrijdag, dan ging hij al bijna door het lint. Maar nu is dan heel erg anders."