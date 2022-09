Marko ziet Verstappen als ideale kopman: "Overduidelijke nummer 1-positie"

Max Verstappen is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is veel sterker en sneller dan zijn concurrentie en heeft een grote voorsprong in het wereldkampioenschap. Bij Red Bull is men dan ook te spreken over de prestaties van Verstappen, Helmut Marko ziet in hem een echte kopman.

Verstappen rijdt dit seizoen zeer dominant. Hij is regelmatig sneller dan de concurrentie van Ferrari en profiteerde tevens van de problemen en blunders van de Italiaanse renstal. Ook is Verstappen veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez, alhoewel de Mexicaan zich bewust is van zijn rol steekt hij zijn eigen titelaspiraties niet onder stoelen of banken.

Teamadviseur Helmut Marko is echter van mening dat Verstappen de onbetwiste kopman is van de Oostenrijkse renstal. Marko doet er niet moeilijk over en ziet dat de situatie bij Red Bull compleet nieuw is. In gesprek met ORF spreekt Marko zich uit: "We hebben een overduidelijke nummer 1 positie. In het Vettel-tijdperk was Mark Webber er, ze waren sterk maar hun rivaliteit verstoorde de harmonie. Max heeft op dat punt ook een beter en perfect op maat gemaakt pakket."