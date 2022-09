McLaren rijdt met speciale livery in Singapore en Japan

Het team van McLaren rijdt de aankomende twee races met een aangepaste livery. De Britse renstal heeft de handen ineen geslagen met hun cryptosponsor en zal in Singapore en Japan aan de start verschijnen met een opvallende kleurstelling. Het is vooralsnog de bedoeling dat deze livery alleen geldt voor de twee Aziatische races.

De McLarens van Daniel Ricciardo en Lando Norris zijn in Japan en Singapore nog wel overwegend oranje. Maar verder is de livery compleet verschillend, is samenwerking met sponsor OKX kiest men namelijk voor veel roze tinten. Op de achtervleugel, sidepods en neus is de kleur duidelijk te zien. Tevens kiest men op de sidepods voor een opvallend ontwerp waardoor het lijkt alsof de binnenkant van de auto zichtbaar is.