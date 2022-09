Alpine-baas blijft moddergooien: "Al wordt Piastri de nieuwe Schumacher, dit blijft aan hem kleven"

Laurent Rossi gelooft dat de manier waarop Oscar Piastri het team van Alpine heeft verlaten, altijd zal blijven achtervolgen, zelfs als hij grote successen kent. De 21-jarige coureur wordt getipt om het volgende grote talent in de Formule 1 te worden, maar betreedt de sport in moeilijke omstandigheden en is het middelpunt geworden van een potje touwtrekken tussen Alpine en McLaren.

De toekomst van Piastri werd uiteindelijk beslist door de Contract Recognition Board en zelfs nadat zijn overstap naar McLaren was bevestigd, blijft de manier van zijn vertrek één van de meest spraakmakende onderwerpen in de sport.

Alpine blijft zuur

Alpine en hun staf hebben het karakter van de jonge Australiër vaak in twijfel getrokken en zelfs externe partijen zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben gesuggereerd dat 'de jongen beter snel kan zijn'. Alpine CEO Rossi heeft herhaald dat Piastri dankbaar had moeten zijn voor wat het team voor hem heeft gedaan en zei dat zelfs als hij de volgende Michael Schumacher zou worden, het verhaal "voor altijd bij hem zou blijven plakken."

"Hij zou voor ons hebben gereden nadat Alonso was vertrokken", vertelde Rossi aan Auto Motor und Sport. “McLaren en wij zijn ongeveer even sterk. Maar wij zijn een fabrieksteam. Dat is een concurrentievoordeel. Hij groeide op in dit team. Hij kent iedereen in ons team. We hebben onze toewijding aan hem getoond. Zou hij daar niet een beetje dankbaar voor moeten zijn? Oscar zou er goed aan doen snel te zijn en volgend jaar resultaten te boeken. Maar zelfs als hij de nieuwe Michael Schumacher wordt, zal dit verhaal hem altijd achtervolgen."

Szafnauer zit met vragen

Alpine heeft zich niet ingehouden in hun kritiek op de reservecoureur en teambaas Otmar Szafnauer beschuldigde Piastri van een 'gebrek aan integriteit'. Rossi heeft ook de moraal van de jonge coureur in twijfel getrokken en zei dat hij 'de hand afhakte die hem voedde'.

"Er is geen excuus voor het gedrag van Oscar. Hij heeft de hand afgehakt die hem voedde en heeft een spelletje met ons gespeeld omdat eventuele conceptcontracten niet op tijd werden ingediend. Als hij zegt dat hij niet de volledige genegenheid van ons voelde, vraag ik me af waarom we hem alle kansen hebben geboden om een ​​zo compleet mogelijke Formule 1-coureur te worden?"

"Het zijn loze woorden maar daden. Als hij beweert dat de contractsituatie te onduidelijk voor hem was, dan zeg ik dat hij wist dat we met Williams een contract hadden om hem uit te lenen zodat hij daar volgend jaar zijn debuut kon maken. Er was niets onduidelijk aan."