Zhou blijft ook in 2023 bij Alfa Romeo

Guanyu Zhou debuteerde dit seizoen in de Formule 1 bij het team van Alfa Romeo. De Chinese coureur wordt veelvuldig verslagen door zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas. Zhou presteert zeker niet slecht en heeft tot nu toe 6 WK-punten op zijn naam staan. Alfa Romeo heeft nu de Chinese coureur beloond met een contractverlenging. Alfa hintte al eerder op de contractverlenging met enkele cryptische tweets.

Zhou debuteerde in Bahrein direct met een puntenfinish. In Canada noteerde hij zijn beste resultaat door als achtste over de streep te komen. Ook in Monza kwam hij weer als tiende over de streep. Zijn teamgenoot Bottas staat nu op 46 punten en staat negende in het wereldkampioenschap, Zhou staat op de zeventiende plaats.