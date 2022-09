Jean Todt ontkent terugkeer als Ferrari-teambaas

Voormalig FIA-president Jean Todt heeft geruchten dat hij op het punt staat terug te keren naar Ferrari als teambaas naar het rijk der fabelen verwezen. Voordat hij president van de FIA werd, was de nu 76-jarige Fransman uitermate succesvol als teambaas bij Ferrari gedurende het Michael Schumacher-tijdperk.

Diverse experts in de F1-paddock speculeren dat Todt een comeback zou kunnen maken om de onder vuur staande huidige Ferrari-baas Mattia Binotto te vervangen. Todt reageerde zelf tegen Italiaanse media: "Ik betwijfel of dat echt nieuws is. Er is veel nieuws dat niet waar is."

"Ik heb ontbeten in Turijn met Andrea Agnelli, velen mensen hebben me gezien en dachten dat ik ook voor Juventus zou werken", lachte Todt.

"Het is duidelijk dat toen ik president van de FIA ​​was, vaak met John Elkann ontmoetingen had en we spraken over de ambities van Ferrari. Maar er is een verschil tussen praten, hoop delen en samenwerken", hield Todt vol.

Geen advies aan Binotto

Todt was eveneens terughoudend om Binotto advies te geven, nadat Ferrari het seizoen 2022 goed begon maar inmiddels het nakijken heeft door de dominantie van Red Bull Racing. Todt: "Elk tijdperk is anders, dus ik wil geen advies geven. Het is te makkelijk om dat te doen. Het enige advies dat ik hem kan geven is dat hij door moet gaan. Omdat Ferrari het al heel goed doet."

"Het lijkt mij dat mensen zich er niet volledig van bewust zijn dat Ferrari weer aan het winnen is, ook al zou bijna iedereen het liefst zien dat Ferrari kampioenschappen wint. We kunnen hopen op volgend jaar, want dit jaar denk ik niet dat het meer mogelijk is, maar om te winnen heb je uitmuntendheid nodig op alle niveaus."

Daarom verontschuldigt Todt zich niet voor de rol die Ferrari's coureurs in 2022 speelden - met name de onofficiële 'nummer 1' Charles Leclerc. "Charles is al een groot kampioen. Hij mist nog iets, maar ik hoop dat hij het snel weet te vinden."