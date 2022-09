"Perez denkt aan leven na F1: "Ik wil leren over andere werelden"

De Formule 1-loopbaan van Sergio Perez leek na 2020 ten einde te komen. De Mexicaan kreeg geen contractverlenging bij zijn toenmalige werkgever Racing Point. Red Bull Racing hengelde Perez echter binnen waardoor de Mexicaan voor het eerste in zijn lange loopbaan voor een topteam reed. Perez denkt wel na over zijn leven na de koningsklasse.

Perez kreeg voor vorig seizoen een eenjarig contract bij Red Bull. De Mexicaan kende een lastige start maar toonde zich daarna de ideale wingman van Max Verstappen. Perez kreeg contractverlenging en begon dit jaar zeer sterk aan zijn seizoen. Vlak na zijn zege in Monaco maakte Red Bull bekend dat Perez een nieuw meerderjarig contract bij het team had getekend.

Andere werelden

De Mexicaan is echter niet meer de jongste coureur van het Formule 1-veld. Perez denkt dan ook graag vooruit en maakt al veel toekomstplannen. De Mexicaanse Red Bull-coureur laat aan zijn landgenoten van Fox Sports weten dat hij al een plannetje heeft klaar liggen: "Als ik stop is het veruit het makkelijkst om door te blijven gaan in deze wereld. Maar ik wil eigenlijk andere dingen gaan doen. Ik wil dingen leren over andere werelden."

Business

Perez wil dus niet aan de gang gaan als analist, commentator of een rol als bijvoorbeeld teambaas. De Mexicaan denkt meer aan een rol aan de businesskant van de wereld. Perez spreekt zich erover uit: "Ik heb heel erg veel passie over business en ik wil meerdere dingen leren. Uiteindelijk zijn auto's mijn passie en ik wil in die wereld toch nog betrokken blijven. Maar ik wil ook andere werelden ontdekken na mijn Formule 1-leven."