Newey ontvangt grote complimenten: "Hij is zeker niet arrogant"

Het team van Red Bull Racing moest vorig jaar een pijnlijk vertrek accepteren in de persoon van Dan Fallows. Fallows vertrok naar het team van Aston Martin waar hij nu de rol van technisch directeur vervuld. Fallows staat volledig achter zijn overstap naar Aston Martin maar is zijn Red Bull-collega's nog lang niet vergeten.

Fallows was bij Red Bull het hoofd van de aerodynamica-afdeling en was dus een redelijk belangrijke man bij de Oostenrijkse renstal. Hij is nu de technisch directeur van Aston Martin maar heeft het huidige seizoen verloopt nog niet bepaald op rolletjes. Maar bij de Britse renstal van de Canadees Lawrence Stroll vertrouwt men op hun lange termijn visie.

Fallows denkt echter nog veel aan zijn tijd in dienst van Red Bull Racing. Bij de succesvolle Oostenrijkse formatie werkte hij samen met Adrian Newey. In een interview met zijn huidige werkgever spreekt Fallows zich uit: "Ik heb zeer veel geleerd van Adrian. We weten allemaal wel hij getalenteerd hij is als ontwerper. Maar wat mensen niet weten is hoe bescheiden hij vanuit technisch perspectief is. Hij is zeker niet arrogant."