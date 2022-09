Singapore klaar voor Grand Prix en deelt beelden van opbouw

Volgend weekend maakt de Grand Prix van Singapore zijn comeback na een afwezigheid van twee jaar. De avondrace op het stratencircuit in de Aziatische stadsstaat ontbrak vanwege de coronapandemie. Nu is het echter weer mogelijk om de Grand Prix te organiseren en alles lijkt in orde te zijn.

De organisatie van de Grand Prix laat in ieder geval weten dat men klaar is voor de aankomende race. Op de sociale kanalen deelt met een video waarop te zien is dan de baan er al helemaal klaar voor ligt. De lampen rondom het circuit werken eveneens naar behoren en men wacht alleen nog maar op het Formule 1-personeel.