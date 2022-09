Leclerc richt vizier op toekomst: "Het is mijn filosofie om door te werken tot mijn einddoel"

Charles Leclerc leek dit seizoen mee te gaan strijden om de wereldtitel. De Monegaskische Ferrari-coureur begon zeer sterk aan het seizoen maar al snel ging het bergafwaarts. Leclerc staat ver achter op Max Verstappen en hij kan zijn titeldroom weer opbergen. Hij blijft echter strijdvaardig.

Leclerc won twee van de eerste drie races en leek een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel. Door betrouwbaarheidsproblemen bij Ferrari kon hij zijn droom echter al in de ijskast plaatsen. In de tweede seizoenshelft ging er op tactisch gebied veel mis bij Ferrari. Het zorgt er allemaal voor dat Leclerc nog langer moet wachten op zijn kans op de wereldtitel.

Alle tegenslagen leiden hem echter niet af van zijn ultiem doel: het veroveren van de wereldtitel. Leclerc kijkt al snel naar de toekomst en spreekt zich erover uit in de podcast Muschio Selvaggio: "Het is mijn filosofie om door te blijven werken in de richting van je einddoel. In ieders leven zijn er bepaalde tegenslagen die je moet overwinnen. Je moet er zo hard mogelijk aan blijven werken om die te overwinnen."