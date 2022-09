Horner hoopt dat Alpine Ricciardo nieuwe kans geeft: "Ik zou het wel doen"

De toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1 is nog zeer onzeker. De Australiër verlaat na dit seizoen het team van McLaren, hij wordt daar opgevolgd door Oscar Piastri. Ricciardo's naam viel bij meerdere teams maar er is nog geen contract getekend. Christian Horner hoopt dat Ricciardo nog ergens een kans krijgt.

Ricciardo is bezig met een zeer teleurstellend seizoen. De ervaren Australiër moet vechten voor de punten en wordt vrijwel elk weekend verslagen door zijn teamgenoot Lando Norris. Het was dan ook niet vreemd dat McLaren ervoor koos om Ricciardo na dit seizoen te laten gaan. Ricciardo's naam werd voor 2023 genoemd bij onder andere Haas en er zijn tevens verhalen over een mogelijke reserverol bij Mercedes.

Kans

Zijn voormalige teambaas Christian Horner hoopt op een nieuwe kans voor de Australiër. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat Ricciardo moet terugkeren bij Alpine. De Australiër reed enkele jaren geleden voor de Franse renstal die toen nog Renault heette. Horner spreekt zich uit in de podcast Beyond the Grid: "Ik zou het denk ik wel doen als ik eerlijk ben. Ze kennen hem nog en ik zijn laatste seizoen daar had hij zijn zaakjes goed op orde met het scoren van podiumplaatsen."

Bouwen

Bij Red Bull is er geen plekje voor Ricciardo maar dat betekent niet dat Horner geen vertrouwen meer heeft in de Australiër. De Britse teambaas deelt zijn advies aan Alpine: "Hij is het type waarvan ik denk dat ze op kunnen bouwen. Om een of andere reden was dit geen geweldige ervaring voor hem. Zoals in alle sport is vertrouwen een belangrijk element. Hij heeft tijdens twee verschillende reglementen niet het juiste gevoel gehad in de auto. Dat knaagt aan zijn zelfvertrouwen maar in hem schuilt nog altijd een zeer capabele coureur."