Hill ziet niets in teamleider Sainz: "Alle focus moet op Leclerc"

Ferrari moet erkennen dat Charles Leclerc op pure snelheid de teamleider is als ze enige hoop willen hebben om Max Verstappen te verslaan. Dat is de mening van Damon Hill, wereldkampioen F1 in 1996. Ferrari-president John Elkann liet onlangs veel wenkbrauwen fronsen toen hij Gazzetta dello Sport vertelde dat de Scuderia binnenkort zowel de constructeurs- als de coureurstitel gaat winnen, en dat Charles Leclerc hiervoor de aangewezen man is.

F1-expert Tom Clarkson voelt medelijden met Sainz en zegt dat het heel opvallend was dat Carlos Sainz niet werd genoemd door Elkann. Hill is echter van mening dat de beoordeling van de president van Ferrari hard maar rechtvaardig was.

In de F1 nation podcast zei Hill: "Feit is dat Charles Leclerc in pure snelheid de teamleider is. Carlos heeft geweldig werk geleverd, maar hij heeft Charles nog steeds niet gedomineerd, toch? Het is een beetje zoals Sergio Perez. Ze zijn een heel goed team, als duo."

"Carlos was eigenlijk best snel in Monza, dacht ik, maar hij zal nog een niveau hoger moeten gaan om Charles in de schaduw te zetten. Dat is dus een terecht punt. Als je de strijd aangaat tegen Max Verstappen en Red Bull Racing moet je je beste jongens naar voren brengen. Je kunt geen rekening houden met de gevoelens van andere mensen die zich gekwetst voelen, want daar is geen tijd voor in de F1."

"Ik denk dat het hard maar eerlijk was, en ik denk dat het op het juiste moment is gezegd zonder massa's druk op Ferrari uit te oefenen. Ze hadden al genoeg problemen en druk op hun schouders in Italië. Als je met Charles op pole position staat, kan het alleen maar vreselijk mis gaan, nietwaar? Ik kreeg er gewoon dat afschuwelijke gevoel bij."

Weddenschap

Vreselijk mis vat het seizoen van Ferrari in 2022 samen. Het Italiaanse team gaat van kampioenskandidaten naar schlemiel om als tweede te eindigen.

Hill trekt de vergelijking met de periode Schumacher en Ferrari: "Ik bedoel te zeggen; toen Michael Schumacher in zijn tijdperk bijna alle races won, zei ik altijd dat je je huis kon inzetten op hem met een weddenschap. Je zou de race ingaan met dit team, de manier waarop ze werken, waar hij rijdt, je zou je huis op hem inzetten. Dat zou je nu niet doen met Ferrari."