Steiner begrijpt stuklopen gesprekken Porsche en Red Bull: "Twee alfamannetjes die botsen"

Enkele weken geleden werd bekend dat de deal tussen Porsche en Red Bull Racing is afgeketst. De twee kampen waren met elkaar in gesprek voor een motordeal voor 2026. Het leek er geruime tijd op dat de deal er zou komen maar uiteindelijk kwam er een kink in de kabel. Günther Steiner bekeek de zaak van een afstandje.

De verhalen over gesprekken tussen Porsche en Red Bull gingen al geruime tijd rond. Bij Red Bull deed men er niet geheimzinnig over en leek het erop dat er snel witte rook zou komen. Maar Red Bull wilde niet akkoord gaan met een belangrijke voorwaarde van Porsche. Het Duitse autobedrijf wilde een samenwerking waarbij er gelijkheid zou zijn. Red Bull wilde de meerderheid van de belangen echter niet uit handen geven.

Haas-teambaas Günther Steiner had wel verwacht dat de deal zou mislukken. De Italiaanse teambaas zag namelijk dat een samenwerking op gelijke fout altijd zou mislukken. Tegenover LAOLA1 spreekt Steiner zich uit: "Het is mijn persoonlijke mening dat twee alfamannetjes hier botsen. Bij een 50/50 verdeling moet er wel eentje de baaszijn. Dan zou er een impasse zijn geweest en dat had voor problemen gezorgd. Het is nog niet zeker dat Porsche toch niet in de Formule 1 komt. Je moet met een nieuw idee komen."