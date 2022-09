Russell hoopt op zege: "Op papier past Singapore bij ons"

Het team van Mercedes kent vooralsnog een redelijk teleurstellend seizoen. De Duitse regerend constructeurskampioen komt veel performance tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. Ook een zege blijft vooralsnog uit en dat steekt bij Mercedes. Toch sluit men een succes in de komende races niet uit.

Het huidige Formule 1-seizoen zit er bijna op en Mercedes moet dan ook haast maken als ze nog willen winnen. De Duitse renstal presteert zeer wisselvallig en vooralsnog is de pole position van George Russell in Hongarije het hoogtepunt van het seizoen. De Brit is bezig met een zeer sterk seizoen en eindigde veelvuldig op het podium.

Geen twijfel

Het hoogste treetje van het podium ontbreekt vooralsnog op het palmares van Russell. De Britse coureur weet dat het lastig gaat worden maar hij sluit niets uit. Eind deze maand arriveert het Formule 1-circus in Singapore en Russell ziet mogelijkheden. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Singapore is zeker een grotere kans vergeleken met Monza. Daar is geen twijfel over. Op papier zou Singapore goed bij onze auto passen."

Hobbels

Maar Russell weet ook dat zijn werkgever dit seizoen niet heel erg succesvol voor de dag komt op stratencircuits. De Britse coureur houdt een slag onder de arm: "Als we terug kijken naar stratencircuits zoals in Monaco en Azerbeidzjan, dan zag je dat onze auto niet zo goed gaat over de hobbels. We weten dus niet zeker hoe dat zal gaan uitpakken. We moeten blijven pushen. De auto blijft zich ontwikkelen en ik ben blij dat we nu een duidelijke richting hebben om naartoe te werken."