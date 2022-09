Video: Gasly komt in actie tijdens test op Imola

Het Formule 1-circus ligt tot het eind van de maand stil maar dat betekent niet dat de heren coureurs stil zitten. In voorbereiding op de Grand Prix van Singapore zijn veel coureurs in training, een enkeling komt deze dagen ook in actie om de baan. Ook Pierre Gasly mocht vandaag weer in de cockpit plaatsnemen.

De Franse AlphaTauri-coureur werkte vandaag namelijk een test af op het circuit van Imola. De test was van te voren niet aangekondigd maar meerdere fans kwamen hem tegen en het team zelf deelde de beelden van de test op de sociale kanalen. Het is niet bekend wat voor test het was maar Gasly kwam in actie met de huidige wagen.