Di Montezemolo ziet huidige situatie Ferrari: "Het is zoals de Italiaanse vlag"

Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen. De Italiaanse renstal begon zeer sterk aan het seizoen en ging zelfs met Charles Leclerc ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. Langzamerhand ging het echter steeds meer mis en inmiddels staat teambaas Mattia Binotto onder grote druk.

Na de goede beginfase van het seizoen kwam de klad erin bij Ferrari. Het team kreeg te maken met betrouwbaarheidsproblemen waardoor Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz veel kostbare punten verspilden. Toen de betrouwbaarheidsproblemen eenmaal verleden tijd waren liep Ferrari tegen een ander probleem aan. Men maakte namelijk veel tactische fouten waardoor er weer veel punten werden verspild.

Nationaal monument

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo wil niet ingaan op een mogelijk vertrek van Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Di Montezemolo kijkt in gesprek met L'Equipe naar de huidige situatie: "Moet de teambaas worden vervangen? Wie ben ik om dat te bepalen. Ferrari is zoals de Italiaanse vlag, een nationaal monument. Toen ik Jean Todt in 1993 binnenhaalde had ik er al erg lang over nagedacht. Er was een enorm mediacircus. Ik zocht naar een nieuwe baas en ik zocht buiten de Formule 1."

Nieuwe dynamiek

Di Montezemolo denkt echter niet dat het ontslaan van Binotto het team verder gaat helpen. De Italiaanse oud-chef denkt dat er meer moet gebeuren: "Als we alleen kijken naar wat Red Bull Racing en Mercedes doen, dan lossen we het probleem niet op. We moeten onszelf opnieuw uitvinden, een nieuwe dynamiek creëren. Ferrari heeft een enorm competitieve auto. Eén persoon wint geen wereldtitels. De Formule 1 is namelijk een teamsport."