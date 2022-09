Ocon over strijd met Alonso: ''In zijn carrière hebben veel anderen het niet beter gedaan''

Teamgenoten worden altijd tegen elkaar afgezet. Esteban Ocon weet dat als geen ander met racelegende Fernando Alonso aan de andere kant van de Alpine-garage. De eenmalig Grand Prix-winnaar vindt dat hij goed partij kan bieden aan de wereldkampioen van 2005 en 2006.

"Het is een mooie vergelijking, zowel in de kwalificatie als in de race", begon Ocon ''Fernando is heel, heel snel, ik denk niet dat hij iemand iets te bewijzen heeft, en tegen degenen die zeggen 'wie weet hoeveel je van Fernando hebt geleerd', antwoord ik 'natuurlijk', maar ik hoop dat hij ook heeft geleerd iets van mij”.

In de lange carrière van Alonso was de Spanjaard bijna altijd zijn teamgenoten de baas. In 2007 versloeg Lewis Hamilton de oud-wereldkampioen met gelijk aantal punten en een tweede plaats meer achter zijn naam. Ocon doet het volgens hemzelf bijna net zo goed als de Brit, maar mist soms de waardering.

"Het is waar dat er mensen zijn die me zeggen 'ah, ik heb je kwalificatie in Spa niet opgemerkt', of 'ik was vergeten dat je vorig jaar won'. Ik geef toe dat ik het een beetje vreemd vind, uiteindelijk in de kwalificatie in de vergelijking met Fernando staan ​​negen tegen zeven voor hem, maar ik heb nog [zeven] punten voorsprong in het klassement.''

De Fransman benadrukt dat hij tegen Alonso een zeer hoog niveau op het asfalt legt. "Vorig jaar, als we het over kwalificatie hebben, eindigden we het seizoen gelijk: 11 tegen 11. Als ik naar de carrière van Fernando kijk, is Lewis de enige van zijn teamgenoten die zijn gelijke is geweest, alle anderen hebben het niet beter gedaan. dan ik.''

"Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik het goed doe, en ja, het is soms een beetje vreemd om te zien dat er er mensen zijn die het een beetje anders zien'', sloot de Alpine-coureur af.