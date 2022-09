Glock sprak nog niet met Hamilton over titelontknoping 2008: ''Als het gebeurt, gebeurt het''

Timo Glock en Lewis Hamilton zijn voor de eeuwigheid verbonden met elkaar door die ene bocht, in die ene laatste ronde van die ene wedstrijd. De Duitser werd veertien jaar geleden op een kletsnat Interlagos voorbij gestormd door Hamilton en daardoor werd niet Ferrari-coureur Felipe Massa, maar de Brit in dienst van McLaren de nieuwe wereldkampioen.



Glock zelf? Die scoorde door zijn gok met droogweerbanden een zesde plaats, maar die topprestatie werd snel naar de achtergrond gedrukt door het Italiaanse journaille dat in diepe rouw was gedompeld door het verlies. Die wees snel met het beschuldigende vingertje naar Glock en verweet de Duitser van match-fixing. Ook werd de voormalig F1-coureur en zijn ouders bedreigd met de dood door fans die teleurgesteld waren door de uitslag.

De 40-jarige, nu actief in Duitse toerwagens, heeft meerdere malen zijn verhaal besproken over die bewuste zondag van 2 november, maar gek genoeg nog niet met Hamilton. "Niet echt, nee", vertelde Glock in de Beyond the Grid-podcast. "Ik ontmoette hem in Spa, ik liep door de poort en ik keek naar mijn telefoon en toen zei iemand 'Hé, Timo, hoe gaat het met je?' En ik keek naar links, rechts en dat was Lewis."

Volgens Glock was er niet echt een aanleiding om over het voorval in 2008 te babbelen. "Hij is in zijn wereld als hij op een raceweekend is en het voelt alsof hij niet door iemand wil worden aangesproken of een praatje wil maken, en ik wil hem niet storen. Dus ik zou er nooit heen gaan en hem vragen om met hem te praten over 2008. Als het gebeurt, gebeurt het. Zo niet, dan niet."

Glock besprak ook in de podcast over de aantijgingen aan zijn adres. "Het heeft mijn vertrouwen in mezelf niet veranderd. Ik kon gewoon niet begrijpen waarom mensen dachten dat ik zou helpen", zei hij. ''Ik racete voor Toyota. Waarom zou ik van Lewis de wereldkampioen maken? Ik kon op geen enkele manier bij iets betrokken zijn geweest, want ik reed gewoon mijn race en probeerde er het beste van te maken. Ik kon niet begrijpen wat mensen dachten, dat ik het expres deed. Ik had geen idee waar ik was in de race.''