Domenicali vergelijkt Verstappen met Michael Schumacher: "Hij is een kannibaal!"

Max Verstappen is momenteel wederom bezig met een zeer indrukwekkend seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel en maakt elk weekend weer indruk. De vergelijkingen met grootheden uit het verleden blijven dan ook niet uit.

Verstappen won afgelopen weekend in Monza zijn vijfde Grand Prix op rij. In Italië moest hij een kleine inhaalrace rijden richting de zege. In Hongarije en België moest hij ook al van ver komen en die inhaalraces maakten veel indruk. Het regent dan ook veel complimenten in de richting van de Nederlandse Red Bull Racing-coureur.

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Italiaan werkte in zijn tijd bij Ferrari samen met Michael Schumacher en trekt die vergelijking dat ook in gesprek met Corriere della Sera: "Je kan ze met elkaar vergelijken omdat hij zich concerteert op alles wat er op de baan gebeurt. Hij is volwassener geworden en heeft geleerd om zijn emoties onder controle te houden. Hij is een kannibaal! Hij kijkt niemand in het gezicht. Daarmee doet hij mij denken aan Michael."