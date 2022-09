Wolff ziet niets in aanpassen motorstrafregels: "Dan zouden er kwalificatiemotoren komen"

Het maken van de startopstelling voor de race was afgelopen weekend een enorme puzzel in Monza. Veel coureurs incasseerden een fikse motorstraf op het Italiaanse circuit. Het werd hierdoor een enorme puzzel om alle gridstraffen in te passen, niemand wist echt waar hij zou starten. Toto Wolff ziet echter geen andere mogelijkheden.

De vele motorstraffen zorgden voor de nodige ergernis bij een aantal kenners en fans. De uitslag van de kwalificatie had immers vrij weinig overeenkomst met de uiteindelijke startopstelling. Onder andere Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon ontvingen een motorstraf in Monza.

Budgetplafond

Er gaan dan ook veel geluiden op om de regelgeving omtrent het uitdelen van straffen bij motorwissels te veranderen. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet daar geen heil in en is er duidelijk over bij Motorsport.com: "We moeten niet vergeten waarom dit zo is. Qua chassis is er een budgetplafond en dat was er voorheen nooit. Maar qua motoren is dat helemaal niet het geval."

Kwalificatiemotoren

Wolff is dan ook geen voorstander van het afschaffen van motorstraffen. De Oostenrijker denkt dat het dan helemaal de spuigaten gaat uitlopen. Hij vindt het wel een lastige zaak: "Als er geen gridstraffen waren, dan zouden er kwalificatiemotoren zijn. Geen vijf maar twintig! De grote teams en fabrikanten zouden zoveel uitgeven als ze maar willen om een voordeel te krijgen. Daarom moet een zekere factor zijn die dat inperkt en waar dit vandaan komt. Maar is het te gecompliceerd? Zeker."