Brown duidelijk over Piastri-zaak: "We wisten dat de waarheid boven water zou komen"

Enkele weken geleden maakte de uitspraak van de Contract Recognition Board (CRB) een einde aan de soap omtrent Oscar Piastri. Het verhaal is inmiddels bekend: Piastri ontkende een contract bij Alpine en werd na de uitspraak gepresenteerd door McLaren voor 2023. De Britse renstal zweeg tijdens de rel in duizend talen.

Bij Alpine waren ze ervan overtuigd dat ze een geldig contract hadden met Piastri. Het Franse team moest op zoek gaan naar een vervanger van de vertrekkende Fernando Alonso en reservecoureur Piastri was de gedoodverfde favoriet voor het zitje. De Australiër had daar echter geen oren naar en had zijn zinnen al veel eerder gezet op een zitje bij McLaren.

McLaren CEO Zak Brown zweeg tijdens de gehele rel. Na de uitspraak van de CRB volgde direct de presentatie van Piastri. Bij McLaren waren ze de gehele tijd overtuigd van hun gelijk en Brown legt het uit tegenover Motorsport.com: "Voor de uitspraak wisten ze niet wat ze niet wisten. We zwegen bewust. Nu alle details er zijn denk ik dat het duidelijk is. We wisten dat de waarheid boven water zou komen. We konden wachten in plaats van commentaar geven. We hebben alles meegekregen, ook berichten van fans. We zijn blij dat de uitspraak van het CRB naar buiten is gekomen."