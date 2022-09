Villeneuve begrijpt Alpine: "Waarom zouden ze Ricciardo willen?"

Jacques Villeneuve snapt niet waarom Alpine zo graag Daniel Ricciardo wil contracteren voor 2023, als teamgenoot van Esteban Ocon. De wereldkampioen van 1997 gelooft dat de dynamiek tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly niet zou werken, terwijl hij een vernietigend oordeel heeft over de carrière van Ricciardo.

Alpine is op zoek naar een nieuwe coureur nadat Fernando Alonso bekend maakte volgend jaar te vertrekken naar Aston Martin te voegen voor 2023. Het Franse team kondigde meteen aan dat reservecoureur Oscar Piastri plaats zou nemen in de stoel van Alonso, maar die ontkende dat meteen en tekende vlak hierna een contract bij McLaren, waar hij volgend jaar zal debuteren.

Gasly was naar verluidt de favoriet om de overstap van AlphaTauri naar Alpine te maken, maar de vraag is op dit door kan gaan. Red Bull heeft moeite om Indycar-talent Colton Herta zijn benodigde superlicentie te verschaffen, waardoor Alpine inmiddels ook naar andere coureurs kijkt.

Villeneuve denkt dat het Franse team zichzelf uit een benarde situatie weet te brengen mochten ze er niet in slagen om Gasly vast te leggen voor 2023. De 50-jarige Canadees zei tegen F1TV: "Dat is het vreemde, ze hebben al een Franse coureur. Die twee (Gasly en Ocon) kunnen niet met elkaar overweg, dus zet ze niet bij elkaar in een team. Gasly staat bovendien onder contract en je moet bergen verzetten om hem te pakken te krijgen, dus het heeft geen zin. Daarbij heeft Gasly over het algemeen geen heel goed seizoen gehad."

Slechte jaren Ricciardo

Als Daniel Ricciardo ter spraken komt is Villeneuve vernietigend voor de Australiër, die eind dit seizoen bij McLaren moet vertrekken. Ricciardo verliet Red Bull Racing eind 2018 voor Renault – nu Alpine – en scoorde slechts twee podiumplaatsen voordat hij naar McLaren vertrok, waar zijn overwinning van de Italiaanse Grand Prix in 2021 zijn enige tastbare succes was.

Op de vraag of hij verrast was dat Ricciardo's naam niet direct genoemd wordt bij Alpine, antwoordde Villeneuve: "Waarom zou hij genoemd worden? Hij heeft twee vreselijke jaren achter de rug bij Renault, twee nog slechtere jaren bij McLaren, dat is vier jaar en hoe lang zit hij in totaal in de F1? Bijna de helft van zijn F1-carrière is slecht geweest en toen hij bij Renault en McLaren reed had hij de ervaring. Er is dus geen reden om hem te willen, vooral niet voor een team waar hij al voor heeft gereden."

"Het lijkt erop dat de moderne auto's niet passen bij zijn rijstijl, want hij was indrukwekkend bij Red Bull, hij deed geweldige inhaalacties, hij was Max Verstappen de baas, maar Max was nieuw in de F1 en tegen het einde van het seizoen Max begon hem de baas te worden en toen vertrok hij met de staart tussen de benen. Daarna is hij nooit meer de oude geworden."