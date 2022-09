Red Bull maakt auto van Verstappen 20 kilo lichter

Red Bull Racing zal geen speciaal lichtgewicht chassis introduceren voor de resterende races van het seizoen 2022. Voor de zomervakantie waren er geruchten dat Red Bull zich voorbereidde om een ​​nieuw lichtgewicht chassis door de verplichte FIA-crashtests te sturen voor de resterende races van 2022.

Ferrari heeft zelfs twijfels geuit dat een dergelijke ontwikkeling mogelijk zou zijn met het budgetplafond. Maar op Monza zei Horner duidelijk: "We gaan geen speciaal lichtgewicht chassis gebruiken. Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen."

Gedurende het seizoen heeft Red Bull gewerkt om het forse gewicht van de 2022-auto, naar beneden te brengen. Volgens Auto Motor und Sport is de RB18 nu maar liefst 20 kilo lichter dan aan het begin van het seizoen. Volgens speculaties in de F1-paddock betekent dit dat de auto nu slechts 2 tot 5 kg ​​boven het minimum van 798 kg weegt - ongeveer hetzelfde als de wagen van Ferrari.

Wereldkampioen Verstappen bevestigt dat Red Bull al het hele jaar het gewicht van de RB18 naar beneden aan het brengen is: "De auto was erg zwaar, maar het gewicht zat ook op de verkeerde plaats in de auto. Daarom had de auto gewoon veel onderstuur en was hij gevoelig aan de voorkant."