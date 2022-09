Alesi: "Ferrari moet Binotto niet ontslaan"

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi steunt Mattia Binotto om wijzigingen aan te brengen in het legendarische team om Red Bull te kunnen evenaren of zelfs verslaan. De Fransman, die in de jaren 90 voor het Italiaanse team reed, vertelde de krant Corriere della Sera dat hij niet tot de 'experts' behoort die oproept om teambaas Binotto te ontslaan.

Ferrari begon het seizoen erg sterk, maar door fouten met de betrouwbaarheid, coureurs, pitstops en strategie is Max Verstappen op weg naar zijn tweede wereldtitel.

De 58-jarige Alesi: "Eerlijk gezegd geloofde ik dat Leclerc na die gekke kwalificatie op Monza kon winnen. Dit bleek uiteindelijk niet het geval, maar ik heb een paar vriendelijke gedachten die ik aan Mattia Binotto wil overbrengen. Ik bewonder zijn eerlijkheid omdat hij, als een echte leider, altijd zijn mannen beschermt. Het is altijd de juiste houding."

"Niemand kent bijvoorbeeld de naam van de ontwerper die de verkeerde weg heeft gekozen bij Mercedes, net zoals degenen die onder druk een fout maken tijdens een race bij Ferrari moeten worden beschermd. Als fan van het team ben ik er ook van overtuigd dat Binotto versterkingen voor de toekomst kan zoeken. Qua strategie kan een agressievere aanpak helpen, ook om de set-ups sneller te begrijpen. Dat lijken ze bij Red Bull beter voor elkaar te hebben", zei Alesi.

Positieve houding

Maar eenvoudig winnaar van Grand Prix in Canada in 1995 is het ermee eens dat er een positieve kant is aan het huidige seizoen van Ferrari. "Aan de andere kant heb ik er alle vertrouwen in dat de betrouwbaarheidsproblemen van dit jaar zullen worden opgelost en Ferrari volgend jaar kan racen met een solide krachtbron. Er is genoeg om te blijven verbeteren. Slechts een paar aanpassingen ontbreken."