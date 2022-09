Video: Red Bull lacht om bananen en dolt met Sylvester Stallone

Red Bull Racing kende afgelopen weekend in Monza wederom een succesvolle race. Max Verstappen ging er wederom met de zege vandoor en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit. Ook Red Bull gaat ruim aan kop in het wereldkampioenschap en dat betekent dat de lach groot is bij het team.

Zoals gewoonlijk deelt het team na afloop van de Italiaanse Grand Prix weer de beste soundbites van het weekend. Ditmaal is te zien hoe steracteur Sylvester Stallone moeite heeft met het motorstraffensysteem, hoe de monteurs een nieuwe manier van het eten van een banaan introduceren en hoe Max Verstappen en Sergio Perez lachen met de cameracrew.