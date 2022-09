Norris reageert op slechte start: "Het was gewoon een instelling van de auto"

Lando Norris kende afgelopen weekend een wisselend resultaat in Monza. De Britse McLaren-coureur mocht de race vanaf de derde plaats starten vanwege gridstraffen bij andere coureurs. Er was een grote kans op een goed aantal punten maar hij kwam uiteindelijk slechts als zevende over de streep. Zijn slechte start droeg daar aan bij.

Bij de start van de Italiaanse Grand Prix viel Norris ver terug. De Brit kwam zeer slechts weg en leek zelfs in de anti-stall te schieten. Norris moest hierdoor vanuit de buik van het middenveld naar voren rijden en dat deed hij weer zeer netjes. Hij kwam als zevende over de streep, een goede puntenscore maar de hoop op een beter resultaat was voorafgaand de race aanwezig.

Instelling

Na afloop van de Grand Prix op het circuit van Monza baalde de Brit als een stekker. Hij kon niets veranderen aan zijn slechte start. Tegenover Motorsport.com was hij er duidelijk over: "Ik had er niets aan kunnen veranderen. Het waren gewoon instellingen van de auto voor de start van de race. Die kun je simpelweg niet een minuutje voor de start van de veranderen ofzo. Het is ook niet toegestaan om die te veranderen."

Reageren

Norris probeerde er bij de start van de race het beste van te maken maar dat ging alsnog niet goed. De Brit wilde echter niet twijfelen en gaf alles. De zevende plaats was het gevolg. Na afloop was de Britse McLaren-coureur er dan ook vrij duidelijk over. Norris: "Maar als de startlichten eenmaal uitgaan, dan moet je gewoon gaan reageren. Het voelt dan een beetje alsof je eigenlijk gewoon door moet gaan."