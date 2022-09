Alonso twijfelde aan radiobericht: "Ik wist niet zeker of het een echt antwoord was"

Fernando Alonso viel afgelopen weekend uit in zijn recordbrekende race. De Spaanse Alpine-coureur evenaarde in Monza het record van de meeste Grand Prix-starts ooit. Alonso viel uit na problemen en dat was een fikse teleurstelling. Tijdens de race vroeg hij zich al af of er iets mis was maar zijn team ontkende.

Alonso voelde dus goed aan dat er iets mis was. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vroeg zijn team om opheldering maar zijn engineer liet weten dat alles er oké uitzag. De uitgsproken Alonso reageerde met een korte maar duidelijke reactie: "Wow!" Alonso viel dus toch uit en had na afloop meerdere vragen voor zijn team.

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix vroeg Alonso zich namelijk af of zijn team hem wel alle informatie wilde geven. De tweevoudig wereldkampioen is er nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport-Total.com: "Vanzelfsprekend wil je op de boordradio niet al te duidelijk zeggen dat je een probleem hebt. Ik wist dus niet zeker of het een echt antwoord was of dat het een soort code was. Maar ja, we vielen uit. Je kan daar niet zoveel aan doen."