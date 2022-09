Perez baalde van remproblemen: "Ik verloor daardoor zeer veel tijd"

Sergio Perez startte de Italiaanse Grand Prix vanuit het achterveld vanwege een motorstraf. De Mexicaan vocht zich aardig naar voren en leek mee te kunnen doen voor de podiumplaatsen. Perez kwam echter in de problemen na zijn eerste pitstop, zijn remmen werden zeer heet en hij kreeg het zwaar.

Perez reed na zijn pitstop de pitlane uit met rokende remmen. Op de onboardbeelden waren de vlammen duidelijk te zien maar Perez kon doorrijden. Een podiumplek werd onmogelijk en de Mexicaan viel ver terug. Hij kon zijn race nog wel vervolgen en na een lange strijd kwam de Red Bull Racing-coureur als zesde over de streep.

In rook opgaan

Na afloop van de race op het circuit van Monza baalde Perez als een stekker. De Mexicaan hoopte op een goed resultaat maar zag die droom letterlijk en figuurlijk in rook opgaan. Tegenover de internationale media was hij duidelijk: "Het was erg frustrerend. Mijn kansen waren al vroeg verpest doordat de rechtervoorkant als het ware in de brand stond. We moesten anticiperen en dat betekende dat mijn hele race was verprutst."

Managen

Perez moest heel erg goed op zijn remmen letten en dat zorgde voor de nodige kopzorgen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was daar na afloop dan ook zeer eerlijk over: "Toen ik op de harde banden reed moest ik de remtemperatuur goed blijven managen. Dat was erg belangrijk. Ik moest in het begin heel veel van het gas af. Ik verloor daardoor zeer veel tijd. Dus eigenlijk liep alles in de soep door die eerste stint."