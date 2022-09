Vettel looft De Vries: "Hij heeft uitstekende feedback gegeven"

Tijdens de eerste vrije training in Monza kwam er gisteren naast Max Verstappen nog een Nederlander in actie. Bij het team van Aston Martin mocht Nyck de Vries namelijk meters maken. De Vries reed eerder dit seizoen ook al trainingen voor Williams en Mercedes en lijkt zich te mogen gaan opmaken voor nog meer trainingen.

De Nederlandse Formule E-coureur verving in Monza Sebastian Vettel tijdens de eerste vrije training. De sessie verliep niet bepaald van een leien dakje voor De Vries. Hij had wat problemen en was vooral bezig met het verzamelen van data. In zijn snelle ronde schoot hij van de baan en maakte hij een klein tripje door de grindbak.

Vettel was wel te spreken over het werk van zijn eenmalige vervanger. De Duitser, die na dit seizoen met pensioen gaat, was lovend over De Vries in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat Nyck het heel erg goed heeft gedaan. Hij had wat pech met de tijd die hij op de baan had met de harde compound. Het is best lastig. Nadat ik naar hem had geluisterd en zelf in de auto had gereden, kwam ik tot de conclusie dat het niet makkelijk was. Maar ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan en dat hij uitstekende feedback heeft gegeven."