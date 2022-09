Zhou kiest voor speciale pizza-helm in Monza

Het Italiaanse Grand Prix-weekend is altijd een race waarin veel coureurs kiezen voor een bijzonder helmontwerp. Onder andere Valtteri Bottas en Sebastian Vettel rijden dit weekend rond met een bijzonder helmontwerp. Ook Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou kiest voor een wel heel opvallend design op het circuit van Monza.

De Chinese coureur heeft namelijk zijn favoriete Italiaanse gerecht uitgekozen voor zijn helmontwerp. Zhou is dol op pizza en dat is te zien op zijn witte helm. De helm is voorzien van een grote pizza met daarbij de naam van de locatie van het circuit. Het logo van Zhou is eveneens aanwezig maar is dit keer in het zwart/wit te bezichtigen.