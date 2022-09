Monza 2001: De race na Nine Eleven

Bij Nine Eleven denken veel mensen aan de aanslagen van New York in 2001 waar heel veel mensen het leven lieten.

De schok van deze gebeurtenis ging ook dwars door de F1-paddock heen. Vijf dagen na de tragedie in Amerika moesten de coureurs opdraven voor de Grand Prix op Monza op 16 september 2001. Maar dit keer zou de wedstrijd op de Temple of Speed anders aanvoelen.

Racelegende Michael Schumacher was ontzettend van slag en had ieder geval geen zin om te racen. Autosport was alles voor de wereldkampioen, maar toen niet meer als een bijzaak.

Vooraf was het niet eens zeker of de wedstrijd op door zou gaan. De ChampCar hielp wel een handje mee in deze beslissing. De Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1 racete in hetzelfde weekend op de motorspeedway van de Lausitzring en deze wedstrijd ging gewoon door.

De organisatie besloot daarnaast om slachtoffers een hart onder de riem te steken door de naam van de wedstrijd te veranderen in The American Memorial. Ook doneerde de ChampCar het prijzengeld $500.000 dollar aan het World Trade Center Relief Fund. Voor de oplettende lezer was het de wedstrijd waarbij Alex Zanardi een horrorcrash beleefde, tenauwerdood aan de dood ontsnapte en twee benen verloor.

Na overleg van de hoge F1-piefen, ging de Grand Prix van Italië ook door. "Ik herinner me dat we dachten dat het correct was om te racen, en we deden iets op de neus", zei Stefano Domenicali, de voormalig teambaas van Ferrari, toentertijd. "Het was de eerste keer in onze geschiedenis dat we zoiets bijzonders deden. We vonden het heel belangrijk om aan alle Amerikanen te laten zien dat we op dat moment dicht bij hen stonden."

In dat weekend waren de Ferrari's van Schumacher en diens teamgenoot Rubens Barrichello sponsorloos en hadden een zwarte neus. Dit ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen.

Schumacher deed alsnog mee, fysiek aanwezig, maar met zijn hoofd er niet bij. De Duitser werkte uiteindelijk zonder enige motivatie zijn rondjes af. De geboren coureur uit Hürth-Hermülheim finishte onopvallend als vierde en dat was achteraf zijn slechtste prestatie van het seizoen. Juan Pablo Montoya boekte zijn eerste F1-zege, maar echt feestvieren zat er niet in.

Twee weken later was de Grand Prix van de Verenigde Staten aan de beurt. Door alle veiligheidsbeperkingen was het nog maar de vraag of er op de binnen van de Indianapolis Motor Speedway gereden kon worden. Maar door wat kunst -en vliegwerk waren alle teams op tijd aanwezig in The States. Met eer en respect kwam het F1-circus naar de Brickyard. Eddie Jordan spoot onder andere God Bless America ​​op de zijkanten van zijn gele bolides.

Ferrari en Jordan zouden ook in 2005 hun neuzen zwartspuiten voor treurige gebeurtenissen. De Scuderia deed dat tijdens de Grand Prix van Bahrein in april uit eerbetoon voor de overleden Paus Johannes Paulus II, die een speciale band opbouwde met de renstal uit Maranello. Zo bezocht de kerkvader de fabriek in 1988.

''De dood van de paus zorgde voor een speciale sfeer'', aldus Michael Schumacher in 2005. ''Woorden om de emoties van iedereen van ons uit te drukken zijn er niet. Wel is duidelijk merkbaar dat vooral bij de Italiaanse medewerkers zich sterk verbonden voelden met de Paus.''

Op 8 juli van datzelfde jaar reden de Jordans met zwarte neuzen op het thuiscircuit van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk. Een dag eerder waren terroristische aanslagen gepleegd in hartje London en uit respect voor de slachtoffers besloot teambaas Eddie Jordan om de neuzen aan te passen.

De wedstrijd in Monza van afgelopen zondag stond in het teken staan van het overlijden van Queen Elizabeth II. 11 september en Monza, het blijft een treurige combinatie. Dat heeft het verleden te vaak bewezen.