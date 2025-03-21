Jordan Grand Prix
Jordan Grand Prix
- Team naam Jordan Grand Prix
- Basis Silverstone, Ierse Republiek
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1991
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 294 reacties op Jordan Grand Prix
- 13 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Jordan Grand Prix
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
In Herinnering : Het spectaculaire debuutjaar van Jordan
De Formule 1-wereld werd deze week opgeschrikt door het overleden van Eddie Jordan. De iconische Ierse teambaas stond bekend als een rockster en een echte racer. Jordan speelde ...21 maa 2025 18:22
-
Voormalig F1-teambaas ernstig ziek
Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan heeft onthuld dat hij ernstig ziek is. De Ier kreeg in maart te horen dat hij lijdt aan kanker. De 76-jarige Eddie Jordan zullen...12 dec 2024 12:09
-
Video: Prachtige beelden van debuterende Michael Schumacher - 1991
Michael Schumacher kwam als een nobody de Formule 1 binnen in 1991. De jonge Duitser mocht - na een cheque van 150.000 dollar en wat blufpoker - invallen voor&nbs...27 aug 2023 13:13
-
Historie: Fisichella zet Spa in vuur en vlam met motorplof - 2002
Een van de mooiste motorploffen komt op de naam van voormalig F1-coureur Giancarlo Fisichella. In zijn gele Jordan knalde zijn krachtbron op Kemmel Straight op de baan van Spa-F...28 jul 2023 13:09
-
Giancarlo ziet Abraham: de middenmoottovenaar die nooit écht doorbrak
Hij reed 229 Formule 1 Grands Prix en won daarvan drie. Giancarlo Fisichella was dertien jaar lang die ene coureur op het vinkentouw, die altijd wachtte op zijn doorbraak. Vanda...14 jan 2023 12:00
-
Het jaar waarin niemand probeerde Formule 1-wereldkampioen te worden
Alles wat autosportliefhebbers wensen, is dat de titelontknoping pas in de slotrace plaatsvindt. Kijk naar het Formule 1-seizoen 2021, toen de spanning haast ondraaglijk werd. A...31 okt 2022 16:37
-
Monza 2001: De race na Nine Eleven
Bij Nine Eleven denken veel mensen aan de aanslagen van New York in 2001 waar heel veel mensen het leven lieten. De schok van deze gebeurtenis ging ook dwars doo...16 sep 2022 09:12
-
Dino Toso - De man die de hegemonie van Ferrari doorbrak
We kennen ze allemaal, Adrian Newey, James Allison, Aldo Costa en Neil Oatley. Al deze ontwerpers hebben auto’s op hun CV staan die een wereldtitel gewonnen hebben. Voor d...11 apr 2022 17:58
-
Special: één keer en nooit weer in Formule 1
André Lotterer, die gisteren (zaterdag) nog uitgebreid aan bod kwam in de GPToday.net-special ‘ondergewaardeerde coureurs uit internationale racewereld’, heef...13 feb 2022 12:00
-
Preview Netflix-serie "Schumacher" over Michael Schumacher
De Formule 1 heeft via het officiële Twitter-kanaal een preview gegeven van de Netflix-serie over het leven van Michael Schumacher. De F1-legende en diens in...25 aug 2021 14:33
-
Video: Geniet van deze brullende V10-motoren tijdens de eerste ronden Franse Grand Prix in 2004
Vroeger was lang niet alles beter, maar dat het geluid in de Formule 1 in ooit veel beter klonk dan vandaag de dag, daar zijn velen het wel over eens. ...18 jun 2021 09:36
-
Video: Aan boord bij Ralf Schumacher tijdens een rondje over de Nurburgring
In zijn eerste jaar in de Formule 1 en zijn thuisrace, reed hij voor Jordan over het circuit van Nurburg. De Duitse coureur is het broertje van Formule 1-legende Michael Schumac...24 jan 2021 09:36
-
Historie: Roland Ratzenberger, ik leef voor mijn droom
Het circuit van Imola staat vooral bekend om één van de zwartste dagen uit de Formule 1. In het weekend van 1 mei 1994 kwamen drievoudigvoudig kampioen Ayrton...29 okt 2020 21:00
-
Column: Waarom slecht bedenken, als je geniaal kunt jatten?
Dat ze snel zijn, hadden we in de smiezen. Maar snel genoeg voor een lockout van de tweede startrij? De roze wagens van Racing Point vlogen in Hongarije naar startplaatsen drie ...22 jul 2020 12:12
-
Eddie Irvine: "Michael Schumacher was slecht in ontwikkelen van auto's"
Eddie Irvine was vroeger de playboy in de Formule 1 door zijn levensstijl en gedrag in de paddock. De Ier debuteerde in 1993 bij Jordan waarna hij eind 1995 werd weggekocht door...01 jul 2020 15:52
-
Eddie Jordan: "Eddie Irvine meest luie coureur aller tijden"
Eddie Irvine had het in zich om de wereldtitel in de Formule 1 voor zich op te eisen, alleen was hij niet bereid om daar genoeg voor te doen en laten. Dat stelt zijn oude teamba...23 apr 2020 09:22
-
Ayrton Senna Special: Extra : De ongelooflijke crash van Rubens Barrichello (29 april 1994)
Het weekend in Imola begon natuurlijk met de ongelooflijke crash van Rubens Barrichello, vandaag exact 25 jaar geleden. De Braziliaan, bezig aan zijn tweede seizoen voor Jordan,...29 apr 2019 16:16
-
Historie: The second chance: Deel 2 Johnny Herbert - De impact tegen de muur op Brands Hatch waardoor fatsoenlijk lopen verleden tijd bleek (1988)
Vijf verhalen, vijf coureurs en vijf levensbedreigende situaties. Alle vijf de coureurs hebben na een zwaar ongeluk hun carrière voortgezet. Alle vijf hebben ze na hun on...18 dec 2018 18:15
-
Ralf Schumacher exclusief in gesprek met F1Today: "Waarschijnlijk stop ik met racen na zoveel jaar F1"
Ralf Schumacher heeft woensdagavond exclusief op vragen van verslaggever Arjan Hoefakker van F1Today.nl toegeven dat zijn testdag voor Force India wel eens zijn laatst...06 dec 2007 18:50
21 maa 2025 18:22
-
18:22F1
12 dec 2024 12:09
-
12:09F1
27 aug 2023 13:13
-
13:13F1
28 jul 2023 13:09
-
13:09F1
14 jan 2023 12:00
-
12:00F1
31 okt 2022 16:37
-
16:37F1
16 sep 2022 09:12
-
09:12F1
11 apr 2022 17:58
-
17:58F1
13 feb 2022 12:00
-
12:00F1
25 aug 2021 14:33
-
14:33F1
18 jun 2021 09:36
-
09:36F1
24 jan 2021 09:36
-
09:36F1
29 okt 2020 21:00
-
21:00F1
22 jul 2020 12:12
-
12:12F1
01 jul 2020 15:52
-
15:52F1
23 apr 2020 09:22
-
09:22F1
29 apr 2019 16:16
-
16:16F1
18 dec 2018 18:15
-
18:15F1
06 dec 2007 18:50
-
18:50F1
Historie Jordan Grand Prix
-
Coureur#
-
Jordan
-
2001
12
-
1991
32