Binotto reageert op kritiek van Rosberg: "We gaan geen wisselingen doorvoeren"

Het team van Ferrari is niet bepaald bezig met een sterke reeks. De Italiaanse renstal worstelt met zijn vorm en blundert vooral met de tactiek. In de afgelopen paar races ging het veelvuldig mis met de strategische keuzes. In Zandvoort stonden bijvoorbeeld de banden voor Carlos Sainz niet tijdig klaar. Het levert Ferrari veel kritiek op.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg was afgelopen week zeer kritisch op Ferrari. De Duitser kon zijn ogen niet geloven en vroeg zich af waar men bij Ferrari mee bezig was. In gesprek met het Britse Sky Sports gaf Rosberg aan dat hij het gevoel heeft dat Formule 2-teams hun strategie beter op orde hebben dan Ferrari.

Buitenstaander

De woorden van Rosberg hebben ook het team van Ferrari bereikt. Bij De Italiaanse renstal zijn ze dan weer niet zo onder de indruk van de woorden van Rosberg. Ferrari-teambaas Mattia Binotto liet zich uit tegenover de internationale media: "Ik denk dat het best makkelijk is om commentaar te leveren als je er zelf buiten staat. Ik denk dat het dan simpel is om kritiek op ons te leveren."

Wisselingen

Binotto staat volledig achter zijn manschappen en maakt nog maar eens duidelijk dat er binnen het team helemaal niets gaat veranderen. De Ferrari-teambaas is zeer fel: "We gaan hier geen wisselingen doorvoeren. Dat is dan ook mijn antwoord voor Rosberg. We hebben geweldige mensen en het is al lang bewezen dat stabiliteit belangrijk is binnen deze sport. We moeten ons dag na dag, race na race verbeteren."