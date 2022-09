Rosberg haalt uit naar Ferrari: "Zelfs Formule 2-teams hebben de strategie beter voor elkaar"

Het team van Ferrari ging afgelopen weekend in Zandvoort wederom op strategisch vlak de fout in. Dit keer was Carlos Sainz het slachtoffer van de tactische fouten van zijn team. Twee pitstops van de Spanjaard gingen mis. Bij zijn eerste pitstop verloor hij zeer veel tijd omdat nog niet al zijn banden klaar stonden. Nico Rosberg snapt niets van de huidige situatie bij Ferrari.

Sainz stond geruime tijd stil bij zijn eerste pitstop. Tot overmaat van ramp lieten zijn monteurs ook nog eens een wheelgun slingeren waardoor Red Bull-coureur Sergio Perez het apparaat niet meer kon ontwijken. Bij de tweede pitstop van Sainz ontstond er een onveilige situatie wat hem een tijdstraf opleverde. Het was zeker niet de eerste keer dat het op strategisch vlak volledig verkeerd ging bij Ferrari.

Formule 2

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg snapt helemaal niets van de huidige situatie bij Ferrari. De Duitser was nogal fel en haalde uit bij de Britse tak van Sky Sports: "Binotto blijft maar zeggen dat alles goed gaat en dat ze op het personele vlak geen veranderingen hoeven door te voeren. Maar wanneer gaat het dat wél goed? Ik zie het niet gebeuren. Zelfs Formule 2- en Formule 3-teams hebben hun strategische keuzes en pitstops beter voor elkaar."

Doorsnee race

Rosberg kijk vooral met veel verbazing naar de eerste pitstop van Sainz. De Duitser ergerde zich dood aan het geklungel van de Ferrari-crew: "Je staat in de pits en er ligt gewoon geen band klaar, het is een doorsnee race. Bij dit soort zaken zal er op een bepaald moment toch iets moeten gebeuren. Momenteel gaat er teveel mis. Als commentatoren zit je te wachten op het moment dat het weer fout gaat. Je weet gewoon dat dat moment gaan komen."