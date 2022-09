Verstappen ontroerde Jacky Ickx bij bijzondere ontmoeting

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een straatlengte voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap en lijkt hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. Verstappen maakt eveneens veel indruk op zijn team.

Verstappen laat dit seizoen zien dat hij zeer constant kan presteren. De Nederlander eindigde veelvuldig op het podium en laat regelmatig geen spaander heel van zijn concurrenten. Twee weken geleden in België was Verstappen bijvoorbeeld zeer dominant, in zowel de race als de kwalificatie was hij een klasse apart. Maar ook naast de baan maakte hij indruk op het circuit van Spa-Francorchamps.

Rustiger

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet namelijk dat Verstappen ook op persoonlijk vlak groeit. De Nederlander maakt steeds meer indruk op Marko. De Oostenrijkse teamadviseur is er zeer duidelijk over in gesprek met Sport1: "Het feit dat hij vorig jaar wereldkampioen werd heeft hem veel rustiger en ontspannen gemaakt. Hij heeft immers nu zijn doel bereikt en dan is de rest eigenlijk alleen nog maar een bonus."

Ickx

Marko zet zijn argument kracht bij met een verhaal over de Belgische Grand Prix van twee weken geleden. Verstappen ontving daar de pole position-award handen van racelegende Jacky Ickx. Marko sprak daarna met de Belg: "Verstappen is over het algemeen zelfverzekerder geworden. Op Spa kwam een zeer ontroerde Jacky Ickx op mij af en hij vertelde mij trots hoe Max hem benaderde en hoe ze een levendig gesprek hadden."