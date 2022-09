Ferrari rijdt thuisrace met speciale kleurstelling

Aankomend weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Voor het team van Ferrari is het een speciaal weekend, het is immers hun thuisrace. Ook viert het merk dit jaar het 75-jarig jubileum en dat betekent dat men in Monza uitpakt met onder andere een speciale kleurstelling.

Eerder deze week werd al duidelijk dat men bij Ferrari dit weekend rondloopt in gele teamkleding. Vandaag onthulde het team de speciale livery voor Monza en ook daar is de speciale gele kleur weer in te zien. De wagens van Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn dit weekend voorzien van gele accenten. Ook zijn de overalls van de coureurs dit weekend geel en rijden ze met gele helmen.